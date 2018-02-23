Джамала выйдет на сцену в финале нацотбора на «Евровидение-2018»

В субботу, 24 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший будет определен победитель национального отбора на «Евровидение». В финальной битве сойдутся шесть финалистов: VILNA, The Erised, LAUD, KADNAY, TAYANNA и MELOVIN. Ближе к полуночи станет известно, кто из них представит Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне.

*Определен порядок выступления претендентов в финале нацотбора на «Евровидение-2018»

Финал национального отбора-2018 начнется с попурри самых ярких песен-победительниц «Евровидения» в исполнении всех финалистов. На сцену выйдет и победительница «Евровидения-2016» Джамала с премьерой песни «Крила».

*Победительница «Евровидения-2016» Джамала впервые исполнит песню «Крила»

— Песня «Крила» о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей, — сказала Джамала. — Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: «Ну почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?» В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом.

Правила голосования в финале нацотбора не меняются: выигрывает артист, у которого сумма баллов от судей и зрителей будет выше. Если таких конкурсантов окажется несколько, победителем становится тот из них, у кого выше зрительский балл.

— Надеюсь, всем нам удастся сделать правильный выбор, — сказал «ФАКТАМ» Андрей Данилко. — На международный конкурс должен поехать артист, номер которого будет практически готов для показа на сцене «Евровидения» в Лиссабоне. А таких исполнителей на нашем финале несколько.

Как ранее сообщали fakty.ua, Андрей Данилко признался, что для него тройка лидеров национального отбора на «Евровидение» очевидна.