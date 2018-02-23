Родила ребенка и тут же украла чужого: 20-летнюю похитительницу младенца будут судить

Дело 20-летней похитительницы киевского младенца передают в суд. Экспертиза признала, что психическими заболеваниями преступница не страдает и может отвечать за свои действия. Речь идет о похищении младенца, произошедшем 20 октября 2017 года в Оболонском районе Киева. Ребенка украли из детского садика. Отец полуторамесячной малышки на несколько минут оставил коляску с младенцем на первом этаже здания под лестницей, а сам пошел на второй этаж забрать старшую дочь. Когда вернулся, коляска была на месте, но ребенка в ней уже не было.

Девочку удалось найти меньше чем за сутки благодаря слаженной работе сотрудников полиции, а также помощи волонтеров и неравнодушных людей. Ребенка украла 20-летняя девушка. Она даже не пыталась закрыть лицо перед камерами видеонаблюдения и спокойно ходила по Вышгороду с украденным младенцем в люльке. Даяна (так зовут похитительницу) держала ребенка в вагончике на территории пилорамы, где находилась со своим 20-летним парнем. Сначала его называли соучастником. Но подозрение в совершении преступления ему так и не предъявили, он и сейчас проходит по делу в качестве свидетеля.

Сама Даяна объяснить, зачем украла ребенка, толком не смогла. Сначала говорила, что сделала это потому, что ее малыш умер и она хотела «найти ему замену». Заявила, что родила сама в квартире, после чего отдала младенца какой-то девушке, «чтобы не узнали родители». Позже выяснилось, что похитительница врет, потому что ее родители давно умерли. С пяти лет Даяна воспитывалась то у бабушки, то в реабилитационном центре. Подруги Даяны рассказали Уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, что несколько лет назад девушку поймали на мошенничестве. Она говорила подругам, что у нее рак, и собирала деньги на лечение. Однако на самом деле никакой болезни не было. Потом Даяна рассказала подругам, что родила ребенка, и теперь нужны деньги уже на его лечение. Ребенка при этом никому не показывала. Подруги предположили, что на самом деле Даяна не рожала, а чужого ребенка украла именно для того, чтобы не раскрылась ее очередная афера.

Сожитель похитительницы ясности в эту темную историю не внес — он отказался общаться с журналистами. В ходе следствия была назначена медицинская экспертиза, которая должна была прояснить, рожала Даяна или нет.

Сейчас из источников в правоохранительных органах «ФАКТАМ» стали известны результаты экспертизы: Даяна все-таки рожала. Куда делся ее ребенок, по-прежнему загадка, младенца не нашли. Сама похитительница путается в показаниях.

В прокуратуре сообщили, что этот факт расследуется отдельно, а похитительница под домашним арестом. Тем временем дело о похищении чужого ребенка передают в суд.

— Подозреваемая полностью признала свою вину, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Свой поступок объяснила желанием оставить ребенка себе и выдать его за собственного. Обвинительный акт направили в Оболонский райсуд Киева для рассмотрения по сути. Молодой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Оболонском районе Киева похитили ребенка.