Для будущих покорителей Марса разрабатывают антистрессовый костюм

В преддверии длительных космических перелетов, в том числе и возможных межпланетных, в США разрабатывают специальную одежду для астронавтов. В NASA уже признали, что одним из самых опасных рисков, с которыми столкнется человек при длительном пребывании в космосе, будут нервные срывы и другие психологические нарушения. Чтобы минимизировать эту опасность, в политехническом университете Флориды разрабатывают специальную противострессовую одежду для астронавтов будущего. Одежда не только должна быть комфортной и защищающей, но и вовремя отслеживать перемены настроения, нервное напряжение.

Для слежения за настроением используется новая технология «умной кожи» или «электронной кожи». Технология представляет собой систему датчиков, которая следит за пульсом, давлением, другими показателями здоровья астронавта, анализирует их и, в зависимости от полученных данных, корректирует окружающую обстановку. Например, увидев признаки плохого настроения, автоматика повысит яркость освещения, откорректирует температуру, урегулирует содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.

Как отмечают исследователи, существующие системы контроля за здоровьем астронавтов чересчур громоздкие и многоэтапные. Предполагается сбор основных показателей работы организма, затем передача их на Землю, анализ полученных данных специалистами, передача астронавту медицинских рекомендаций.

Новая система будет первой, работающей в режиме реального времени. Она сможет быстро помочь, когда человек в космическом полете переживает стресс или испытывает беспокойство. Новая технология отследит изменения настроения и сделает все, чтобы душевное состояние улучшилось.

Напомним, по мнению основателя корпорации SpaceX Илона Маска, в ближайшие сто лет на Марсе точно поселятся люди.

Фото techtimes.com