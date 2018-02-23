В Николаеве митингующим 23 февраля платили по 200 гривен (дополнено, фото)

В пятницу, 23 февраля, в центре Николаева у памятника героям-ольшанцам группа молодых людей с флагами одесской организации «Вера и память» устроила акцию, закончившуюся конфликтом с местными активистами «Национального корпуса».

Об инциденте написал на своей странице в Facebook николаевец Илья Зеленский: «Соответствующие органы не благодарите, сегодня Николаев посетила организация «Вера и память». Организаторы акций «Бессмертный полк» сегодня решили отметить 23 февраля. Людей собирали через сеть инстаграм в 10.30, цена вопроса 200 грн полчаса.

Проходили мимо, но акция уже закончилась и ребята просто ждали деньги. Увидели, что одному из них стало очень плохо, решили оказать первую помощь. Костя сам из Одессы, зачем приехал сюда, не знает, почему к нему все обращаются за деньгами также.

Теперь об организации «Вера и память». Организация одесская, и не случайно Костик оказался одесситом. Организуют акции «Бессмертного полка», на которых у нас ежегодно поднимают портреты Дремова и т. п. , рядом с акциями всегда трется настоящий ее координатор, уже 3 года на 9 мая. И вот сегодня он был снова. Кто-то очень методично качает Николаев", — написал активист.

Между тем в самой Одессе, в центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, сегодня под вечер состоялась акция, организованная активистами «Куликова поля» по случаю 23 февраля. Они пришли на Аллею Славы, к монументу Неизвестному матросу, с красными гвоздиками, плакатами с советской тематикой и белыми флагами, на которых было написано «Вера и память» и изображен вечный огонь. Собравшиеся заявили, что пришли отметить 100-летие со дня основания советской армии, скандировали «Слава советскому воину!», «Ура!» и «Слава советской армии!», возложили цветы к подножию стелы. Но здесь появились полицейские, предложившие участникам акции покинуть территорию ввиду поступившего сообщения о минировании. Уходя, те затянули советские песни «Катюша» и «Вставай, страна огромная…».

В региональном главке Нацполиции подтвердили, что неизвестный позвонил на спецлинию «102» и сообщил о минировании Аллеи Славы. На место выехали взрывотехники, оперативно-следственная группа, другие представители «тревожных служб». В результате проверки каких-либо взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.

Здесь же, на Аллее Славы, полицейские задержали группу (около двух десятков человек) несовершеннолетних, которые в балаклавах приняли участие в массовых мероприятиях.

«К задержанию пришлось прибегнуть после того, как на месте не удалось выяснить личности молодых людей, цели их пребывания и личность руководителя организации, которая предоставила атрибутику для митинга», — сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

Как ранее сообщали fakty.ua, СБУ задержала в Одессе пропагандистов «русского мира», координируемых из России.