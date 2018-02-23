Группа одесских таможенников попалась на взятке (фото)

В пятницу, 23 февраля, сотрудники прокуратуры Одесской области и регионального управления СБУ задержали группу должностных лиц, причастных к коррупционной схеме на Одесской таможне.

— Задержан руководитель отдела одного из таможенных постов, а также его подчиненный — инспектор, который в интересах начальника получил от предприятия неправомерную выгоду, — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре. — За это чиновники обещали беспрепятственно растаможить поступивший из Китая груз для одного из обществ с ограниченной ответственностью.

— В рабочем кабинете руководителя задержаны, помимо него, сотрудник таможни и посредник при получении очередной взятки в размере 1350 долларов, — уточнили пресс-службе управления СБУ в области.

Кроме того, задержан старший инспектор управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни. Он привлек к коррупционной схеме работников других подразделений таможни и посредников, через которых получал взятки от частных предпринимателей за беспрепятственное таможенное оформление грузов, поступающих в Украину через морской торговый порт, сообщили в управлении.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Львовщине во время передачи взятки задержали начальник таможенного поста.



Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области