УЕФА готовит серьезные санкции против московского «Спартака» из-за инцидента в Бильбао

Московский футбольный клуб «Спартак» может быть серьезно наказан из-за беспорядков, устроенных фанатами команды в испанском Бильбао во время игры 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

Как сообщает издание Mundo Deportivo, ссылаясь на свои источники, УЕФА открыл дисциплинарное дело против российского клуба, в рамках которого уже запрошены отчеты делегата матча, директора стадиона, полиции и обоих клубов.

По данным издания, москвичи будут наказаны серьезно, так как ранее по ходу этого сезона клуб уже неоднократно штрафовали за более мелкие нарушения вроде применения пиротехники и вывешивание запрещенных баннеров. Скорее всего, фанатам «Спартака» на время запретят посещать выездные матчи клуба. Также возможен большой штраф и, в меньшей степени, отстранение от еврокубков.

Как сообщалось ранее, в Бильбао российские фанаты устроили масштабную драку с местными болельщиками, в которую пришлось вмешаться полиции. Один полицейский в ходе столкновений погиб.

По итогам беспорядков испанская полиция задержала четырех россиян, в ближайшее время они предстанут перед судом.

«Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией», — сообщили силовики.