В Одессе неизвестные слезоточивым газом «поздравили» депутата облсовета с юбилеем (фото)

Сегодня в Одессе двое злоумышленников брызнули слезоточивым газом в лицо внефракционному депутату Одесского областного совета, члену постоянной депутатской комиссии по правам человека, свободы слова и информации Алексею Кобыльникову.

Как сообщила депутат облсовета Ирина Ковалиш, на депутата напали в районе улицы Сегедской (неподалеку от здания облсовета и обладминистрации).

«Алексей Кобыльников проживает в городе Черноморске, сегодня общественным транспортом приехал в Одессу. Нападение произошло в его день рождения — сегодня нашему коллеге по депутатскому корпусу исполнилось 55 лет», — рассказала Ковалиш.

Она уточнила, что Кобыльников пытался «отбиться» от неизвестных, но те стали его преследовать. В этот момент мимо проезжал помощник одного из депутатов областного совета, который отвез Кобыльникова в ближайшее медучреждение для оказания первой помощи.

*Депутату оказывают медпомощь

Впоследствии Кобыльникова доставили в институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. Филатова.

Согласно медицинскому заключению, у депутата химический ожог глаз и кожи лица.

Потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители данный инцидент пока не комментируют.



Ковалиш отметила, что это не первый случай нападения на Кобыльникова. Ранее его били по лицу, резали шины его автомобиля, обливали краской входные двери квартиры…

Алексей Кобыльников — личность достаточно известная. Многие годы он работал в Ильичевском (ныне Черноморском) горотделе ГСЧС, дослужился до звания подполковника и должности начальника указанного подразделения. Был депутатом Ильичевского горсовета нескольких созывов. Осенью 2015 года стал депутатом Одесского областного совета в составе фракции «Відродження». 27 июня 2017 года подал заявление о выходе из нее в связи с тем, что «во фракции не учитываются ни мысли, ни инициатива депутатов при принятии решений. Заранее игнорируются здоровые инициативы по улучшению жизни жителей Черноморской громады».

В минувшем году Кобыльников был лишен поста главы депутатской комиссии по вопросам прав человека, свободы слова и информации. Тогда он заявил о «сведении счетов и политическом давлении».

Как сообщали fakty.ua, ночью 21 февраля в Одессе сгорел автомобиль депутата горсовета Петра Ионова. Не исключен поджог.