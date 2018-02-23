Украинский МИД предупредил Кремль о последствиях организации выборов в Крыму

В Крыму не могут проходить выборы президента Российской Федерации, поскольку полуостров является территорией Украины. Об этом говорится в ноте, направленной Министерством иностранных дел Украины внешнеполитическому ведомству РФ.

«Послали ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий», — сообщили министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также отметил, что украинские дипломаты и силовики работают над тем, чтобы лица, причастные к организации выборов президента РФ в Крыму, были привлечены к ответственности.

«Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции», — отметили министр.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины обратился в прокуратуру Автономной Республики Крым с требованием привлечь к ответственности, в плоть до уголовной, жителей полуострова, которые принимают участие в организации выборов. А это около 10 тыс. человек.