Суды даже не берут к рассмотрению более трети расследованных НАБУ производств

Из 116 уголовных производств, по которым детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в судебные инстанции, 44 дела остаются без рассмотрения.

Среди них, как сообщили в пресс-службе НАБУ, производство по факту нанесения ущерба ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», по которому 29 января 2018 очередное подготовительное заседание не состоялось в связи с отводом судей, а дата следующего заседания не определена.

Кроме того, с января 2017 года судьи не могут приступить к рассмотрению в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепра, которого поймали при получении взятки в размере 250 тыс. грн. За это время назначено уже третью коллегию судей, однако заседание откладывают по разным причинам: неявка участников процесса, определение подсудности и др.

«На сегодняшний день судебные решения приняты только в 28 производствах. В 19 из них вынесен обвинительный приговор не связанный с лишением свободы. Реальный срок заключения назначен только в 2 случаях. При этом большинство обвинительных приговоров — это соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем», — отметили в НАБУ.

В связи с этим в ведомстве подчеркивают необходимость скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, «который сможет поставить „точку“ в делах НАБУ».

Напомним, на брифинге 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник признал, что без Антикоррупционного суда работа Бюро не имеет смысла.