Киевской общине вернули кинотеатр «Тампере»

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на кинотеатр «Тампере» (находится по адресу улица Героев Севастополя, 42). Таким образом, после продолжительных судебных споров удалось отстоять право общины на данный объект, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сначала частное предприятие арендовало здание кинотеатра, а затем в 2013 году зарегистрировало право собственности на комплекс (общей площадью более двух тысяч квадратных метров и стоимостью почти 19 миллионов гривен). Причем это было сделано без соблюдения установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры. А позже выяснилось, что Киевсовет вообще не принимал решения об отчуждении имущественного комплекса «Кинотеатр «Тампере».

Дело рассматривалось в судах несколько лет, прокуратура требовала вернуть приватизированный с нарушениями кинотеатр «Тампере» и наконец в ходе судебных споров отстояла его возвращение в коммунальную собственность.

Напомним, что на массиве Отрадный кинотеатр «Тампере» открыли в 1967 году. Название получил в честь одноименного финского города — побратима Киева (в столице еще и улица носит такое же название). Кинотеатр на 700 мест был рассчитан на детскую аудиторию. В 2000-х заведение пыталось выжить, сдавая залы под торговлю, но в 2008-м его все же закрыли, объявив убыточным. Потом — история с арендой и приватизацией, долгим судебным процессом. Станет ли он снова культурным центром, пока неясно.

А тем временем в Киевсовете готовятся принимать решения по заброшенным историческим зданиям, которые из-за бездействия их владельцев разрушаются. Строения не реставрируют или намеренно поджигают. Такие здания из частной собственности будут возвращать в коммунальную. Правда, это потребует времени и соблюдения необходимых юридических процедур.

На рассмотрении депутатов горсовета еще одна инициатива — создание «Пушкинского квартала» и включения его в реестр недвижимых памятников Украины, сообщает пресс-центр Киевсовета. Речь идет о территории в пределах улиц Пушкинской, Большой Васильковской, бульвара Шевченко. Здесь находятся уникальные памятники истории и архитектуры ХІХ — начала ХХ века, в частности, памятник «Усадьба Михельсона» (на улице Пушкинской), дом Союза художников Украины (Большая Васильковская, 12). Из 36-ти сооружений «Квартала» к объектам культурного наследия можно отнести 29. По предварительным подсчетам, на разработку научно-учетной документации (чтобы включить «Пушкинский квартал» в госреестр памятников) понадобится 745 тысяч гривен. Инициативу депутатов поддержали Министерство культуры Украины и Украинское общество охраны памятников истории и культуры.

Напомним, на днях Киевсовет ввел запрет на присвоение объектам имен знаменитостей, со дня смерти которых не прошло два года.