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Пух Джетер

Сборная Украины по баскетболу в рамках отбора к ЧМ-2019 увезла победу из Риги

Степан ПАК, «ФАКТЫ»

23.02.2018 22:54 164

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Чемпионат мира-2019. Квалификация

Латвия — Украина — 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)

Латвия: Шкеле (2), Куруцс, Пейнерс (6 + 5 подборов), Шмитс (4), Пасечникс (5) — стартовая пятерка; Блумс (24 + 6 передач), Гражулис, Яковичс (8), Лейасмайерс, Мейерс (15 + 6 подборов), Мейерис (2 + 5 подборов).

Украина: Джетер (20 + 5 передач + 4 потери), Гладырь (3 + 7 подборов), Конев (8 + 8 подборов + 6 передач), Бобров, Кравцов (22 + 13 подборов + 4 блок-шота) — стартовый состав; Герун, Кольченко, Лукашов (0 + 3 подбора), Мишула (9), Зайцев (12 + 7 подборов), Пустовой (6), Кобец.

В пятницу, 23 февраля, сборная Украины по баскетболу порадовала своих болельщиков, обыграв в гостевом матче отбора к ЧМ-2019 в Риге сильную команду Латвии — 82:68. Самыми результативными в составе «желто-синих» стали капитан команды Вячеслав Кравцов (22 очка) и вернувшийся в сборную натурализованный американец Пух Джетер (на фото), который записал в свой актив 20 пунктов.

Еще в одном поединке игрового дня сборная Швеции в родных стенах сенсационно победила команду Турции — 59:58.

В ближайший понедельник подопечные Евгения Мурзина в столичном Дворце спорта сыграют с командой Швеции (прямая телетрансляция на канале XSPORT в 19.00). В этот же день состоится встреча Латвия — Турция.

Напомню, что ранее «желто-синие» в группе В победили в гостях шведов (84:76) и проиграли дома туркам (60:67).

Положение команд:

1. Турция — 5 очков (3 поединка);

2. Украина — 5 (3);

3. Латвия — 4 (3);

4. Швеция — 4 (3).

Отмечу, что во второй раунд квалификации выходят три лучшие команды группы, а результаты сборных на первом этапе отбора сохраняются и учитываются в дальнейшем.

Ранее fakty.ua сообщали, что женская сборная Украины с боем уступила действующим чемпионкам Европы.

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