В столице Сомали прогремели два взрыва: погибли не менее 18 человек

В столице Сомали Могадишо в пятницу прогремели два взрыва, в результате которых погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных медиков.

Сообщается, что взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая — рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы.

Ранения получили 20 человек, их доставили в больницу.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб"* («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида».

Ранее сообщалось, что эта группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в результате взрыва на мексиканском пароме пострадали не менее 25 человек.