Партнер Манафорта Гейтс признал себя виновным во лжи и заговоре против США

Деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по обвинениям, которые выдвинуты против него спецпрокурором США Робертом Мюллером. Об этом передает телеканал CNBS с судебных слушаний.

«Гейтса обвиняли по нескольким пунктам, включая банковские махинации, ложь тем, кто проводит расследования, отмывание денежных средств и нерегистрация в качестве иностранного агента. Но в пятницу Гейтс признал себя виновным только по двум пунктам: заговор против США и ложные заявления (ФБР)», — передает телеканал.

По мнению экспертов, ему может грозить от 57 до 71 месяцев тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Мюллер расследует предположения о сговоре Трампа с Россией, однако обвинения против Манафорта и Гейтса с Россией не связаны. От Гейтса ждали сделки с правосудием на протяжении нескольких недель, однако в четверг появлялись сообщения, что Гейтс решил отказаться от этого. В четверг Мюллер выдвинул против Гейтса и Манафорта новые обвинения в отмывании средств и уклонении от налогов на 30 миллионов долларов.