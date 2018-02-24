В Украине с начала года на пожарах погибли 440 человек, - ГосЧС

Пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщила о том, что в нашей стране с начала года на пожарах погибли 440 граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«С начала нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 440 и 249 человек соответственно. Общее же количество пожаров, произошедших в жилом секторе страны — 4334 случая», — указывается в сообщении.

При этом спасатели отмечают, что чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Основной причиной возникновения пожаров спасатели называют собственную халатность украинцев.

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