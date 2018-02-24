Индия успешно испытала баллистическую ракету "Дхануш"

Индия провела успешное испытание баллистической ракеты морского базирования по названием «Дхануш» (Dhanush). Об этом сообщает издание The Times of India.

«Это ракета морского базирования, которая способна поражать цели в радиусе 350 км и имеет грузоподъемность 500 кг», — говорится в сообщении.

«Дхануш» была запущена с корабля и успешно поразила учебную цель. Предварительное испытание ракеты проводилось в 2015 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ракета Falcon 9 вывела в космос первые два спутника для глобального интернета.