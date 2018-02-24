В Волынской области на взятке задержаны руководитель суда и адвокат

В Волынской области полиция и прокуратура разоблачили одного из руководителей суда и адвоката на взятке. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что фигуранты дела — родные братья. Они получили 3600 долларов за принятие заказных судебных решений. Так, адвокат в сговоре со своим братом, одним из руководителей Окружного административного суда, организовали преступную схему по вынесению заказных судебных решений.

«В рамках производства оперативники управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции, следователи прокуратуры Волынской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задокументировали факт вымогательства и получения фигурантами дела неправомерной выгоды. За то, чтобы судья данного суда принял решение в пользу заявителя по административному иску, требовали взятку в размере 3600 долларов», — говорится в сообщении.

В пятницу, 23 февраля, в ходе неотложных следственных действий в помещении суда была обнаружена часть полученных средств. Сейчас проводятся процессуальные мероприятия.

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