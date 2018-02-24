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Бургеры из насекомых

Бургеры из насекомых появились в супермаркетах Швейцарии (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

24.02.2018 4:35 150

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Швейцария стала первой европейской страной, где началось массовое распространение продуктов из насекомых. Об этом сообщает BBC.

Теперь необычные деликатесы можно найти на полках второй по размерам сети супермаркетов страны.

«Таким образом в Европе могут зародиться новые гастрономические традиции, — пишут журналисты. — Уже сейчас насекомые входят в рацион жителей Азии, Африки и Южной Америки. А производство еды из насекомых намного экологичнее, чем из мяса».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Николь Кидман подзакусила живыми червями и насекомыми.

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