В США гаджеты Apple самостоятельно позвонили в службу спасения 1600 раз

Служба спасения Калифорнии получила с октября 2017 года более 1,6 тысячи ложных экстренных вызовов с iPhone и техники Apple. Об этом пишет CBS.

В день экстренные службы получают примерно 20 таких вызовов. Эти звонки занимают время операторов и лишают своевременной помощи тех, кому она действительно нужна.

Причем все звонки поступают из сервисного центра Apple в городе Элк-Гров. Операторы обычно слышат на другом конце провода людей, которые разговаривают о ремонте.

В Apple телеканалу заявили, что им известно о проблеме и они занимаются ее решением. Они не уточнили, с какого именно устройства поступали экстренные вызовы — с iPhone или Apple Watch.

Отмечается, что звонки начали поступать после того, как вышло обновление iOS 11, где добавили функцию «Чрезвычайный SOS-вызов», которая позволяет позвонить в экстренную службу после нескольких жестов. Последние модели Apple Watch и iPhone позволяют обращаться в экстренные службы даже при отсутствии sim-карты или wifi-подключения.

Ранее экстренные службы в других штатах (Коннектикут и Мичиган) также заявляли о случайных звонках в экстренные службы пользователей Apple Watch. Там в неделю фиксировали примерно 10 ложных звонков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Apple «отменила» Пасху в своих гаджетах.