Резюме Стива Джобса с грамматическими ошибками продадут на аукционе

Заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, выставят на аукцион в Бостоне в марте. Стартовая цена документа — 50 тысяч долларов. Об этом пишет The Guardian.

Сооснователь Apple заполнил документ в 18 лет. В резюме не указывается, на какую должность претендует Джобс. Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона. В тексте содержится несколько грамматических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию он написал с маленькой буквы.

Аукцион пройдет с 8 по 15 марта. Таи же выставят два других лота — техническое руководство Mac OS X и газетную публикацию с фотографией Джобса и заголовком «Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов», подписанные сооснователем Apple.

Предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс поступил в 1972 году в частный гуманитарный университет Рид-колледж. Через шесть месяцев он бросил учебу, но еще год посещал творческие занятия. В феврале 1974 года он устроился техником в молодую компанию Atari в Калифорнии.

Напомним, что своими впечатлениями от встреч со Стивом Джобсом с «ФАКТАМИ» поделился Адам Чейер, разработчик технологии голосового общения человека и гаджета — Siri.