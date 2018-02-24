Стрельба возле университета в Мексике: двое погибших

Два человека погибли в пятницу, 23 февраля, в результате стрельбы рядом с Национальным автономным университетом Мексики (UNAM), самым крупным учебным заведением латиноамериканской страны. Об этом со ссылкой на генеральную прокуратуру Мехико сообщает издание National.

Погибшим было 20 и 29 лет. Их обнаружила охрана вуза, вызванные медики доставили раненых в госпиталь, где они и скончались от полученных пулевых ранений.

По версии следствия, речь может идти о столкновении соперничающих преступных группировок, выбравших для выяснения отношений территорию рядом с UNAM. Погибшие не были студентами или работниками университета.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Мексике пропали без вести трое жителей Неаполя.