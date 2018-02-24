Ночью на Окружной в Киеве погиб мужчина

В Киеве в ночь на субботу, 24 февраля, около 02.30 автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает «Информатор».

«Daewoo Lanos ехал со стороны Обойного рынка в направлении конечной станции скоростного трамвая. Возле заправки БРСМ, напротив улицы Тулузы, авто сбило пешехода. Мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

По словам полицейских, водитель уверяет, что скорость не превышал. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Мужчине было около 60 лет.

У автомобиля покорежился капот. От удара также разбилось лобовое стекло.

На месте ДТП работали патрульные. Все обстоятельства выяснит следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП с участием «скорой» на Виннитчине.