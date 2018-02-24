Эмили Ратаковски удивила миллионы поклонников сообщением о своем замужестве (фото)

В пятницу, 23 февраля, американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла замуж. Счастливчиком стал актер Себастиан Бэр-Макклард, с которым 26-летняя красотка познакомилась всего пару недель назад.

Эмили и Себастиан связали себя узами брака в мэрии Нью-Йорка. Присутствовали два свидетеля, никаких гостей и банкетов.

Эмили со свидетелями

Невеста была в брючном костюме горчичного цвета, купленном в Zara. Жакет обошелся ей в 119 долларов, брюки — в 69,90 доллара. На голове у Эмили была черная шляпа с широкими полями и вуалью.

Эмили с любимой собакой

Фотографии Ратаковски тут же выставила в Instagram.

Эмили с любимым

Эмили Ратаковски впервые оказалась в центре внимания СМИ в 2012 году, когда вышел клип Blurred Lines в исполнении Робина Тика. Модель снялась в нем полуголой. Затем она появилась в клипе на песню Love Somebody группы Maroon 5.

В 2014 и 2015 годах Ратаковски участвовала в съемках ежегодных выпусков популярного журнала Sports Illustrated, полностью посвященных пляжной моде и купальникам. В прошлом году Эмили презентовала собственную коллекцию бикини.

Ее послужной список в кино пока не очень велик. Дебютировала в небольшой роли в нашумевшем триллере «Исчезнувшая» с Беном Аффлеком (2014 год). Потом сыграла в комедии «Антураж». А в мелодраме «128 ударов сердца» получила свою первую главную роль.

На ее странички в соцсетях подписаны миллионы поклонников. Эмили часто выкладывает провокационные снимки и селфи, позируя только в белье, бикини или в чем мать родила.