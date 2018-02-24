Боевики снова применили тяжелую артиллерию, – штаб АТО

За прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 13 раз нарушили перемирие — никто из украинских защитников не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведено от линии разграничения на определенное расстояние. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток», — говорится в отчете.

На Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения, включая гранатометы возле Луганского.

По предварительной информации штаба, несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество домов, принадлежащих местным жителям.

Из временно оккупированного Первомайского противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152 мм. Размеры причиненного ущерба выясняются.

Со 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам возле Троицкого.

«На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия возле Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого», — отметили в штабе.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Новотроицкого.

Напомним, ранее на протяжении суток российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.