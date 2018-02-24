ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.24 февраля 2018

Не знаю, почему, но даже самые уникальные, с точки зрения техники и сюжета, фарфоровые композиции на религиозную тематику особого интереса у почитателей этого вида искусства не вызывают. Не вызывают — и все! Мне каждый раз кажется, что та или иная композиция, у меня самого и у моих близких вызывающая настоящий восторг, вот-вот должна точно так же отозваться в сердцах постоянных читателей нашей ежедневной рубрики. Но это не происходит по непонятным мне причинам. Ну, значит произойдет позже, — подумал я и снова решил предложить вашему вниманию работу, которая мне очень нравится.

Как известно, Ной был человеком во всех смыслах праведным. И не случайно именно он был избран Господом для продолжения рода человеческого после вселенского потопа. О предстоящем потопе, который явился наказанием Божьим за нравственное падение человечества, Ной был предупрежден заблаговременно. И заблаговременно же им были получены все инструкции по строительству деревянного (из кедра или кипариса) ковчега и тщательному отбору ''всякой твари по паре'' - животных и птиц, которым вместе с членами семьи Ноя предстояло пережить неизбежное исчезновение всего живого на земле.

Успев приготовить все необходимое к моменту начала вселенского потопа, Ной с женой и тремя сыновьями с их женами отправился в неизведанное плавание, которое продолжалось 6 месяцев и 17 дней. До тех пор, пока вода не начала убывать, а в очередной раз выпущенный голубь не принес в клюве масличный лист, словно сообщая о том, что земля уже близко. Не стану утомлять вас пересказом библейской версии дальнейшего жизненного пути Ноя и его семьи. Скажу лишь, что, спустившись с гор Араратских, куда пристал его ковчег, Ной занялся возделыванием земли, посадил виноградники и изобрел свой метод приготовления вина. Причем, как свидетельствуют библейские источники, преуспел не только в производстве виноградного вина, а и в чрезмерном употреблении его. Прожив после потопа еще 350 лет, Ной благополучно отошел в мир иной в возрасте 950 лет, оставшись в памяти потомков родоначальником всех народов, населяющих наш бренный мир.

На мой взгляд, сегодняшняя композиция прекрасно передает образ могучего Ноя, сумевшего противостоять ударам судьбы. Сумевшего преодолеть страшные испытания и не потерять при этом жажды полноценной жизни. Нашим сегодняшним именинникам хочется пожелать добра и счастья. И такого же стремления выстоять в борьбе с любыми трудностями. Выстоять и победить. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

НОЙ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1996 — 1998

Скульптор: Salvador Furió

Размер: 54×33 cm

Лимитированная серия 1200 изделий