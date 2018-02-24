В Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса

В Украине в субботу, 24 февраля, вступил в силу закон № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Документ определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей такие, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух). Границы таких территорий должен определить президент по представлению Минобороны на основе информации Генштаба ВСУ.

Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями Верховного главнокомандующего, которым является президент.

Утверждается, что РФ, несмотря на оккупацию, не получает никаких прав на территории, причем продолжительность оккупации не имеет значения.

Почти все акты, выданные оккупационной администрацией РФ, недействительны и не создают правовых последствий, кроме документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

Закон о реинтеграции Донбасса только затрагивает вопросы взаимодействия структур для обеспечения национальной безопасности. Ожидается, что подробнее об этом речь пойдет непосредственно в законе о нацбезопасности.

Напомним, 23 февраля официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».