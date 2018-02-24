В Украину пришло сильное похолодание

Серьезные морозы в ближайшие несколько дней установятся на территории Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 24 февраля, ожидается понижение ночной (минимальной) температуры до -21°. Немного теплее будет в южной части Украины и на Закарпатье.

«25 февраля до 14−19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17−22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8−13° мороза», — говорится в сообщении.

Кроме того, в субботу в Украине пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5−10 м/сек.

С понедельника ожидается ночью 14−20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части страны температура существенно не изменится.

В эти выходные температура на севере страны снизится до 10−15 градусов ниже нуля.

Как сообщали fakty.ua, в холодную погоду у астматиков чаще случаются приступы.