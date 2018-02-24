Львовский суд оставил на свободе водителя, который сбил велосипедиста и бросил его труп на другую дорогу

Николаевский районный суд Львовской области вынес более чем мягкий приговор виновнику ДТП, который на своей машине Ford Connectнасмерть сбил велосипедиста, а его труп бросил в другом месте…

Дорожно-транспортное происшествие произошло в января прошлого года возле поселка городского типа Роздол.

— Водитель на прямой дороге не выбрал безопасную скорость и без причин технического характера допустил наезд на 54-летнего велосипедиста, медленно ехавшего в попутном направлении. После наезда на велосипедиста водитель, остановив автомобиль, посадил потерпевшего к себе в салон и повез его в медицинское учреждение. Однако во время транспортирования потерпевший умер, после этого подсудимый оставил тело и велосипед на краю улицы Малехивской в городе Новый Роздол. О произошедшем в полицию не сообщил, с места ДТП уехал, но позднее обратился к правоохранителям и сознался в совершенном, — говорится в судебных документах.

В ходе суда обвиняемый лишь частично признал свою вину: мол, стал тормозить, но дорога была скользкой, из-за чего и произошел наезд машины на велосипедиста. Суд учел его раскаяние, наличие двух несовершеннолетних детей, просьбу о применении к нему амнистии

Николаевский районный суд признал водителя виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы и трем годам лишения права управлять транспортными средствами. На основании закона об амнистии его освободили от отбывания наказания. Кроме того, он обязан уплатить вдове погибшего 91 600 гривен материальной и моральной компенсации, а двум его детям — по 50 тысяч гривен каждому.

Как недавно сообщали «Факты», Городокский районный суд Львовской области вынес мягкий приговор 40-летнему жителю города Бучач Тернопольской области, который в автомобиле «Опель» сбил на пешем переходе двух школьниц 14 и 15 лет.