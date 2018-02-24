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Российская бобслеистка дисквалифицирована на Олимпиаде за допинг

Российская бобслеистка дисквалифицирована на Олимпиаде за допинг

Степан ПАК, «ФАКТЫ»

24.02.2018 11:25 161

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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результат на Олимпиаде-2018.

Внесоревновательная проба, взятая у россиянки 18 февраля, показала наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия пробы В.

CAS принял решение отстранить спортсменку и аннулировать результаты на Олимпиаде в Южной Корее (12-е место в двойках вместе с Анастасией Кочержовой). За Сергеевой оставлено право добиваться отмены или сокращения дисквалификации.

«В нашем виде спорта этот препарат вообще не очень нужен, совершенно не влияет на спортивный результат, -- цитирует Надежду Сергееву агентство „Р-Спорт“. -- Поэтому я и принимала его исключительно в связи с выявившимися кардиологическими проблемами».

Дальнейшее разбирательство будут вести CAS и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), они возобновятся после окончания Олимпиады.

Ранее fakty.ua сообщали, что CAS лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого и его партнершу Анастасию Брызгалову «бронзы» Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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