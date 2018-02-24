Трамп впервые признался, что всячески старается спрятать свою лысину (видео)

В пятницу, 23 февраля, президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Вашингтоне, впервые признался, что изо всех сил старается скрыть свою лысину.

«Я старался изо всех сил, чтобы скрыть эту залысину, ребята. Я правда старался, и этот парень выглядит не так уж плохо!», — заявил он, показывая на себя на больших экранах, где транслировалось его выступление.

После этого президент повернулся спиной к залу и продемонстрировал присутствующим свой затылок.

Необычная прическа Трампа не раз становилась предметом обсуждений в СМИ. О ней бизнесмена не раз прямо спрашивали во время интервью, но Дональд всегда отшучивался. В 2012 году певица Шер усомнилась в том, что у Трампа натуральные волосы. На это миллиардер ответил, что у него-то как раз все натуральное, в отличие от Шер.

В январе 2018 года журналист Майкл Вулф в своей скандальной книге «Огонь и ярость: В коридорах Белого дома Трампа» раскрыл секрет необычной прически Трампа. При этом он сослался на старшую дочь президента Иванку.

А недавно появилось видео, как Дональд Трамп поднимается по трапу самолета, и ветер предательски взлохматил волосы президента.