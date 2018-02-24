Чешка Ледецка — первая в истории спортсменка, выигравшая на одной Олимпиаде в разных видах спорта

Уникальное достижение установила 22-летняя чешка Эстер Ледецка, ставшая первой в истории зимних Олимпиад спортсменкой, победившей на одних Играх в разных видах спорта.

Сегодня, 24 февраля, она добыла олимпийское «золото» в сноуборде, став первой в параллельном гигантском слаломе. Ранее представительница Чехии одержала победу в горнолыжном супергиганте.

Кстати, мама Эстер — фигуристка, папа — поп-звезда, а дед Ян Клапач в составе хоккейной сборной Чехословакии завоевал «золото» ЧМ-1972, а также «серебро» и «бронзу» Олимпийских игр. В детстве девушка занималась разными видами спорта — фигурным катанием, хоккеем, виндсерфингом и волейболом, но реализовала себя в другом. «Я сравниваю разные виды спорта, — говорит Ледецка. — Еду на лыжах, как на доске, а на доске, как на лыжах. Я просто провожу время в спорте на максимуме».

При этом чешка — не первая спортсменка, которая в Пхенчхане-2018 завоевала медали в разных видах спорта. Голландка Йориен тер Морс стала первой женщиной в истории Олимпиад, которой удалось взять медали в разных видах на одних Играх: она выиграла конькобежный забег на 1000 метров, а также завоевала эстафетную бронзу в шорт-треке.

У мужчин побед в двух дисциплинах добивались норвежцы Торлейф Хауг в 1924 году и Йохан Гроттумсбратен в 1928-м: они оба выиграли золотые награды в лыжных гонках и двоеборье.

Ранее fakty.ua сообщали, что украинец Александр Абраменко стал в Пхенчхане олимпийским чемпионом по фристайлу.