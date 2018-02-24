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Шестеро сотрудников аэропорта «Борисполь», которые рылись в чужих вещах, получили выговор

Шестеро сотрудников аэропорта «Борисполь», которые рылись в чужих вещах, получили выговор

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

24.02.2018 12:45 525

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Администрация Международного аэропорта «Борисполь» оперативно отреагировала на опубликованное 23 февраля в Интернете видео с камеры наблюдения, на котором видно, как работники камеры приема и сдачи вторичного багажа примеряют чужие вещи и складывают в пакеты все, что им понравилось.

«Мы провели служебное расследование и объявили выговоры шестерым работникам, которые могли быть замешены в этом неблаговидном деле. Также мы передали в правоохранительные органы все материалы, которые у нас имеются, для привлечения наших работников к уголовной ответственности, — сообщила „ФАКТАМ“ начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований аэропорта „Борисполь“ Марина Фастовец. — Все шестеро отстранены от работы. Уволить мы их можем только по решению суда. А пока факт кражи личных вещей пассажиров еще не доказан».

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