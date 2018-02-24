В Аргентине наблюдается загадочная массовая гибель рыбы (фото)

В городе Санта-Роса в аргентинской провинции Ла-Пампа наблюдается загадочное явление. На берега местного озера вынесло тысячи мертвых рыб. Жители опасались, что массовая гибель рыбы могла быть вызвана какими-то токсичными веществами. Однако, ученые склонны считать, что всему виной невыносимо жаркая погода, которая установилась здесь в последние дни. Из-за жары уровень воды в озере резко понизился и его обитателям не хватает кислорода.

Отмечается также, что на берег вынесло в основном представителей одного и того же вида. «Если бы дело было в загрязнении, гибли бы все виды рыб», — отметил профессор экологии Национального университета Ла-Пампы Омар Давид Дель Понти.