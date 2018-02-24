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В Афганистане произошла серия терактов: много погибших

В Афганистане произошла серия терактов: много погибших

Инф. «ФАКТОВ»

24.02.2018 14:17 141

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В Афганистане 24 января произошло четыре теракта, в результате которых погибли не менее 31 человека.

Об этом сообщает DW.

В столице Афганистана Кабуле смертник осуществил атаку вблизи штаб-квартиры НАТО. Террористическая группировка Исламское государство, которая взяла на себя ответственность за теракт, заявила, что целью атаки был офис афганской спецслужбы. В результате этой атаки погибли три человека.

Кроме того, ночью боевики террористической группировки Талибан атаковали блокпост афганской армии в провинции Фарах. В результате атаки, по официальным данным, погибли 18 афганских военных. В то же время представитель местных властей Хаир Мухаммад Нурзай сообщил, что погибших 25. Нурзай добавил, что талибы похитили оружие, хранившееся на блокпосту. В результате атаки погибли также двое нападающих.

Напомним, Шевченковский районный суд Львова вынес обвинительные приговоры трем членам «Добровольческого движения ОУН», которые в августе позапрошлого года пытались взорвать три участка международных железнодорожных сообщений во Львовской области.

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