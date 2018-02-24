Возникла реальная угроза, что не удастся вывезти из Антарктиды украинских полярников

-- В Антарктиде заканчивается лето, это значит, что уже в ближайшие недели мы должны отправить на украинскую полярную станцию «Академик Вернадский» новый состав зимовщиков, — заявил «ФАКТАМ» сотрудник Национального научного антарктического центра Министерства науки и образования Украины Владимир Бочкарев. — Украинская станция находится на острове Галиндез, примерно в пяти километрах от Ледового материка. Вскоре там начнется зима и, когда ударят сильные морозы, проливы между островами замерзнут. Это значит, что даже судну ледового класса прорваться к Галиндезу будет крайне сложно, если вообще возможно.

Сейчас на нашей антарктической станции работает 12 зимовщиков во главе с опытнейшим полярником, отцом четырех детей, геофизиком Виктором Лукьященко. Они отзимовали почти год, пришло время отправить им смену — экспедицию, которую возглавит метеоролог Виктор Сытов. Но до сих пор не ясно, кто доставит на Голиндез команду Сытова и все необходимые припасы. Дело в том, что сразу три компании, которые участвовали в тендере на право закупить по нашему списку припасы и доставить их вместе с полярниками на станцию «Академик Вернадский», написали жалобы в Антимонопольный комитет Украины. Их рассмотрение может затянуться на длительный срок. В таком случае время для отправки новой команды исследователей будет упущено. И что тогда? Команде Виктора Лукьященко придется зимовать в Антарктиде второй год подряд?

Допустить срыв отправки нового состава зимовщиков ни в каком случае нельзя. Поэтому в ближайшие дни мы планируем в присутствии прессы озвучить предложения всех участников тендера, пояснить, какое из них нам больше подходит и почему.

Заметим, что бюджет украинских зимовок в Антарктиде — около одного миллиона евро. Команда полярников летит на самолете сначала в Южную Америку. В Чили пересаживаются на корабль, загруженный припасами, и отправляются на остров Галиндез. Разгрузившись там, судно забирает отзимовавшую команду и доставляет ее в Чили.

Кстати, один из участников самой первой украинской экспедиции в Антарктиде (1996−1997 годы) радист Роман Братчик по собственному желанию остался на станции на второй год. Это обернулось… свадьбой. Дело в том, что во второй зимовке участвовали четверо женщин. Одна из них, метеоролог Светлана Краковкая, стала вскоре женой Романа. У пары уже родилось четверо детей — двое мальчиков и две девочки.