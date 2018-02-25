В Николаеве полиция накрыла лабораторию, где наркотики паковали в теннисные шарики (ФОТО)

Как сообщили «ФАКТАМ» в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, работники Николаевского управления ДВБ совместно со следователями задержали троих местных жителей, которые занимались изготовлением и сбытом психотропного вещества метамфетамина. Мужчины в возрасте 34−41 лет, ранее судимые за наркотики и незаконное обращение с оружием.

В ходе следствия установлено, что наркодельцы наладили канал поставки из Киева сильнодействующего лекарственного средства «Ефина», который содержит компонент, необходимый для приготовления метамфетамина. После изготовления готовый наркотик фасовали и продавали клиентам из Николаева и области. Чтобы не привлекать лишнего внимания, «товар» маскировали под теннисные шарики. Один грамм порошка у дилеров можно было приобрести за 2,5 тысячи гривен.

В ходе 9 обысков по месту жительства участников преступной группы изъято большое количество метамфетамина, прекурсоров, каннабиса, оборудование для нарколаборатории, а также банковские карты и денежные средства.

По ценам черного рынка стоимость изъятого метамфетамина и других наркотиков составляет более полумиллиона гривен.

Организатор наркобизнеса и два дилера задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено подозрение по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура подала ходатайство об избрании наркодельцам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Информация о причастности к сбыту наркотикотиков работников правоохранительных органов проверяется.