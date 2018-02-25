На Николаевщине после травли крыс в жилом доме грызуны атакуют детский сад (ФОТО)

В Южноукраинске детский сад «Светлячок» стал объектом набегов крыс после того, как в расположенной рядом жилой многоэтажке была проведена санация подвалов.

Скандал разгорелся после того, как один из пап, придя за ребенком в детский садик, обнаружил мертвую крысу на дорожке, по которой малыши ходят на детскую площадку. Возмущенный мужчина обратился в редакцию местного издания «Барометр Южноукраинска», которое опубликовало ответ директора детского сада на эту жалобу.

«Уважаемый Виталий Владимирович! Администрация дошкольного учебного заведения № 6 „Светлячок“ доводит до Вашего сведения, что крыса, которая лежала возле канализационного люка, убрана. В соседнем с учреждением доме произошла санация подвалов, потому и появляются крысы на территории детского сада. Дворники, сторожа, завхоз и помощники воспитателей систематически проводят осмотр площадок. В этот день, когда вы сфотографировал крысу, она была не замечена, так как лежала под трубами или в кустах, или ее не было во время осмотра вовсе. Очень благодарны Вам за реагирование и неравнодушие, за фото, которые вы выставили на показ всему городу, за переживания по поводу лептоспироза», — написала заведующая детского сада В. Шаптала.

Как уже сообщали «ФАКТЫ» в селе Ковалевка на Николаевщине, свиньи загрызли 80-летнего хозяина и еще несколько дней бегали по селу, пугая людей.

В итоге родственники погибшего наняли охотников, которые застрелили всех трех свиней-людоедов.