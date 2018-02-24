В Индии внедорожник на полной скорости врезался в школьников: девять детей погибли
В городе Музаффарпур на востоке Индии внедорожник на полной скорости врезался в школьников.
Об этом сообщает Hindustan Times.
Девять детей погибли, еще 24 ранены.
Катастрофа произошла, когда закончились субботние занятия и дети возвращались из школы домой. Когда группа детей переходила дорогу, их сбил внедорожник Mahindra Bolero. Свидетели рассказывают, что видели много крови и части тел на дороге.
«Вначале мы увидели, как грузовик сбил женщину. Bolero ехал с противоположного направления и попытался объехать сбитую женщину, но вместо этого врезался в группу детей, которые столпились у дороги, готовясь переходить», — рассказал свидетель.
Власти сообщают, что количество жертв может вырасти, так как минимум шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полиция арестовала водителя, который пытался сбежать с места катастрофы, и проводит расследование. Как пишет India Today, власти штата Бихар пообещали выплатить по 400 тысяч рупий (около 160 тысяч гривен) семьям погибших детей.
Напомним, в вечерний час пик 16 февраля на одной из самых крупных дорожных артерий столицы дорогу не поделили два маршрутных автобуса. В результате одна из маршруток «подрезала» другую, и та врезалась в электроопору. Первая же маршрутка выскочила на тротуар и врезалась в дерево. Тяжелые травмы получили два человека, 10 пострадавшим помощь оказали на месте ДТП.
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