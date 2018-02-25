«Дело 2 мая»: оправдательный приговор сепаратистам пересмотрит Апелляционный суд в Николаеве 27 февраля

На вторник, 27 февраля, назначено рассмотрение апелляционной жалобы прокурора отдела прокуратуры Одесской области И.В. Куприной Апелляционным судом Николаевской области. Прокуратура оспаривает оправдательный приговор, вынесенный 18 сентября Ильичевским городским судом Одесской области в отношении 20 фигурантов «дела 2 мая».

Как сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Николаевской области, этот суд рассмотрит апелляцию в отношении одессита Сергея Долженкова (капитан Какао) и гражданина РФ Евгения Мефедова, которым сразу после оправдательного приговора по обвинению в массовых беспорядках было предъявлено обвинение в других преступлениях. Оба арестованы и находятся в Николаевском СИЗО.

Им вменяются посягательство на территориальную целостность Украины, призывы к свержению конституционного строя и т. д.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее в Центральном суде Николаева начальник конвоя сорвал заседание, отказавшись посадить сепаратиста Какао рядом с адвокатом