Порошенко выступил против участия белорусских миротворцев в миссии на Донбассе, - СМИ

Белорусские миротворцы не могут принимать участие в миссии на Донбассе, потому что Беларусь является союзником страны-агрессора, заявил президент Украины Петр Порошенко во время разговора с бывшим главой парламента Беларуси Станиславом Шушкевичем, передает Белорусский партизан.

«Вот здесь категорически — и Порошенко после этого сказал, и я это сказал — что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет общее военное формирование с Россией, поэтому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину», — сказал Шушкевич.

Он также добавил, что не видит ничего плохого в общении Порошенко с Лукашенко, так как это способствует защите интересов Украины.

Отметим, ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь может направить своих миротворцев на Донбасс при выполнении ряда условий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ.

Напомним, во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича президент Украины Петр Порошенко, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что в апреле 2014 года неизвестные обстреляли его машину, когда он пытался посетить Луганскую область.