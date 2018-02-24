От ран скончался "киборг", поднявший флаг Украины над Донецким аэропортом

23 февраля в Днепровской больнице имени Мечникова скончался военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Николай Гуцаленко (позывной «Кока»).

В госпиталь офицера доставили с тяжелым ранением головы, которое он получил в боях у Водяного 21 февраля. За жизнь десантника врачи боролись два дня, однако он так и не вышел из комы. В декабре ему исполнилось 25 лет.

На фронт Николай попал в июле 2014 года. Дважды участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Гуцаленко был одним из «киборгов», которые вывесили украинский флаг над новым терминалом ДАПа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нацбанк посвятил памятную монету «киборгам» Донецкого аэропорта.