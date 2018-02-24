В Восточной Гуте более 500 человек погибли от атак армии Асада

В результате атак силасми режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты за семь дней в регионе погибли 505 человек, в том числе 123 ребенка.

Об этом сообщает Громадське.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о 474 жертвах, но в эту субботу вследствие возобновившихся авианалетов и интенсивных обстрелов погибли еще 29 человек.

Правозащитники отмечают, что количество пострадавших возросло до 2330 человек. Десятки человек числятся пропавшими без вести под обломками зданий, так что число жертв еще не окончательно.

По меньшей мере 71 мирный житель погиб и еще более 300 получили ранения в понедельник, 19 февраля, в результате бомбардировки и артобстрелов района Восточная Гута неподалеку от сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека