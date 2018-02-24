В возрасте 53 лет умерла звезда фильма "Ноттинг-Хилл" (фото)

В субботу, 24 февраля, стало известно о смерти популярной британской актрисы Эммы Чемберс. Она ушла из жизни 21 февраля в возрасте 53 лет. Ее агент заявил, что смерть была вызвана естественными причинами. Никаких подробностей не звестно.

Эмма Чемберс родилась 11 марта в Донкастере. После окончания школы поступила в Академию драматического искусства Уэббера Дугласа. Свою карьеру актрисы начала в 1994 году, снявшись в телевизионной экранизации одного из романов Чарльза Диккенса.

В Британии ее знали и любили за роль Элис Тинкер в комедийном сериале «Викарий из Дибли». Он с успехом шел с 1994 по 2007 год включительно. В 1998 году Чемберс назвали лучшей комедийной телеактрисой в Великобритании.

Международная известность пришла к Эмме Чемберс благодаря фильму «Ноттинг-Хилл» (1999 год). Ее партнерами в этой романтической комедии стали Джулия Робертс и Хью Грант. Чемберс сыграла роль сестры главного героя.

Кадр из фильма «Ноттинг-Хилл»

Актриса была замужем, но детей у нее не было.