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Обстрелы оставили без света часть поселка Луганское на Донбассе

Боевики обстреляли Луганское: часть поселка осталась без света

Инф. «ФАКТОВ»

24.02.2018 22:26 52

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В результате обстрела боевиков часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Снаряды вражеской артиллерии калибра 122 мм повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.

Осколками снарядов были повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей Луганского. Никто не пострадал.

На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территория вокруг населенного пункта проверена личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины.

Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 13 раз нарушили перемирие — никто из украинских защитников не пострадал.

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