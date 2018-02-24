Румынская драма о сексе "Не трогай меня" стала победителем Берлинского кинофестиваля (фото)

В субботу, 24 февраля, были объявлены победители 68-го Берлинского международного кинофестиваля. Напомним, жюри в этом году возглавлял известный немецкий режиссер Том Тыквер.

Главный приз «Берлинале» — «Золотой медведь» — достался картине «Не трогай меня» румынского режиссера Адины Пантилии. На протяжении более двух часов в этой картине обсуждаются проблемы, которые испытывают несколько человек в своей сексуальной жизни. Многие кадры шокировали зрителей. Кульминацией фильма становится появление в кадре самой Адины, которая решается открыто рассказать о собственных сексуальных проблемах.

Адина Пантилия

Гран-при жюри получил польский фильм «Лицо» Малгожаты Шумовски. Главный герой этой драмы в результате несчастного случая лишился лица. Ему сделали операцию. Он возвращается в родные края с новым лицом, но знакомые отказываются его принимать.

Специальный приз Альфреда Бауэр достался картине «Наследницы» парагвайского режиссера Марчело Мартинесси. Фильм рассказывает о судьбе двух женщин, которые выросли в богатых семьях, однако в зрелом возрасте вынуждены продавать свое имущество. Исполнительница одной из главных ролей Ана Брун получила приз «Серебряный медведь» как лучшая актриса.

У мужчин такой же приз достался Энтони Бажону, исполнившему главную роль в картине «Молитва» известного французского режиссера Седрика Кана.

Приз за лучшую режиссуру получил культовый режиссер Уэс Андерсон. Он представил в Берлине полнометражный мультфильм «Остров собак», который вызвал восторг как у критиков, так и у простых зрителей.

«Серебряный медведь» за лучший сценарий достался Мануэлю Алкале и Алонсо Руиспаласиосу за картину «Музей».

Приз зрительских симпатий завоевал фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль». Действие этого политического триллера целиком происходит на мониторе компьютера.

Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил в рамках «Берлинале» приз газеты Berliner Morgenpost, который вручается по итогам голосования читателей издания. Действие в картине происходит в ноябре 1971 года в Ленинграде. Режиссер рассказывает о жизни писателя Сергея Довлатова, произведения которого советские журналы отказываются публиковать.

Билл Мюррей

Церемонию награждения вел известный голливудский актер Билл Мюррей. В числе гостей был популярный британский певец Эд Ширан.

Эд Ширан