Стало известно имя представителя Украины на «Евровидении-2018»

В мае на международном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне Украину представит Melovin. Финалист национального отбора стал известен 24 февраля во время прямого эфира, который одновременно показывали каналы СТБ и UA: Перший. Украина стала четырнадцатой из 43-х стран-участниц, в которых уже выбран представитель на «Евровидение».

— Финал — это всегда тяжело, — сказал музыкальный продюсер национального отбора Руслан Квинта. — Я доволен результатами конкурса. У меня было два фаворита — Tayana и Melovin.

В финале национального отбора в песенном конкурсе сразились шесть участников: Laud, The Erised, Vilna, Melovin, Tayana и Kadnay. Номер каждого жюри отбора «разложило по косточкам».

— У вас нет «музыкального крючка», — сказал музыкантам группы Kadnay Андрей Данилко. — Это как тарелка без еды. Пусть мне позвонит ваш продюсер Елена Коляденко, и я расскажу, чего не хватает ее группе.

Выступление Tayana с украиноязычной песней «Леля» вызвало бурную дискуссию с зрительским залом. Андрей Данилко, пытаясь выяснить, не поет ли Tayana под фонограмму, предложил ей исполнить часть песни «на бис». Затем, делая комплимент ее пению, нежно обнял певицу.

- Я иду к победе на национальном отборе уже много лет, — сказала Tayana. — Работаю ежедневно по шесть часов, занимаюсь спортом, сижу на диете. Я показываю, что можно достигать своих целей. И если попаду на «Евровидение», то буду первой.

Накануне национального отбора Melovin сделал себе татуировку на руке: «Храбрость, Любовь, Свобода». Певец сам стал режиссером своего номера. Он закончил свое выступление сидя за роялем, который стоял на вершине лестницы, охваченной огнем.

— Если дверь в Европу не открывается, залезу через форточку, — признался Melovin.

После его выступления Андрей Данилко не сдержался и рассказал об угрозах, которые поступали от фанатов Melovin в адрес Джамалы.

— Мы в ответе за наших фанатов, — сказала Джамала, подтверждая, что получала недвусмысленные сообщения. — Мы должны их воспитывать.

— Я приношу извинения за всех своих поклонников, — произнес со сцены Melovin, у которого на национальном отборе была самая большая «армия» поклонников.