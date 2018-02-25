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Melovin

Melovin: «Обещаю привезти приз «Евровидения» в Украину»

Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

25.02.2018 0:14 662

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179 тысяч зрителей проголосовали в финале национального отбора «Евровидения-2018». Большинство голосов достались певцу из Одессы Константину Бочарову, выступающему под псевдонимом Melovin. Хотя судейское жюри «отправило» исполнителя на пятое место, поставив самую высокую оценку Tayana.

Услышав результат зрительского голосования, Melovin не смог сдержать слез.

— Спасибо маме и папе, всей моей команде, — сказал Melovin. — Я всех вас люблю и не подведу. Обещаю привезти приз «Евровидения» в Украину!

Сейчас Melovin собирается немного отдохнуть, а затем с командой возьмется за подготовку к песенному конкурсу, который в этом году пройдет в Португалии. Певец пообещал, что в скором времени обязательно… сделает себе новую татуировку.

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