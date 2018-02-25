Боевики продолжают нарушать режим тишины

За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями.

Об этом сообщает пресс-центр оперативного штаба.

Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения.

В результате этих действий ни один украинский защитник не пострадал.

На Луганском направлении в вечернее время российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского. Из стрелкового оружия и гранатометов били по защитникам Лобачевого, а у Станицы Луганской оккупанты обстреляли украинских воинов из стрелкового оружия.

Напомним, в результате обстрела боевиков часть поселка Луганское Донецкой области осталась без света.