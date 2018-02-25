В сухой паек американских военных решили включить пиццу

Со следующего года в сухой паек американских военных собираются включить пиццу.

Об этом сообщает Military.

Военным предложат только один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. Срок годности такой пиццы составит три года.

Авторы инициативы считают, что пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме, что облегчит им прохождение военной службы.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями.