ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.25 февраля 2018

Много лет назад (в то время я был главным редактором газеты «Киевские Ведомости») пригласило меня немецкое внешнеполитическое ведомство в 10-дневную поездку по этой замечательной стране. Десять дней в сопровождении молодого человека, представителя древнего аристократического рода, прекрасно знавшего русский язык, я посещал редакции газет и журналов, заводы по выпуску новейших автомобилей и огромные пивоварни, за работой которых следили лишь несколько дежурных диспетчеров, а также театры и музеи в Мюнхене, Лейпциге, Берлине, Потсдаме, Кельне и Дюссельдорфе. Поездка получилась незабываемой. И я частенько добрым словом вспоминаю ее организаторов.

Но, пожалуй, одним из самых запоминающихся дней оказался день последний. Сначала мы побывали в министерстве информации. В том самом, которое в годы Второй мировой войны возглавлял печальной памяти фон Геббельс и которое после 1945 года не возглавлял больше ни один министр. Затем, уже вечером, мы посетили редакцию одной из старейших берлинских газет. На последнем этаже высотного здания мне показали мемориальный кабинет легендарного немецкого издателя Акселя Шпрингера. Там для меня было интересно буквально все — каждая вещица на столе, каждая деталь интерьера. Но еще больший интерес у седовласого редактора, встречавшего там меня, вызвала моя скромная визитка. «О, Александр Швец… А вам никто раньше не говорил, что ваши инициалы совпадают с инициалами Акселя Шпрингера?» — спросил он. И добавил: «Быть вам хозяином газеты». Посмеявшись над этим нелепым, как мне тогда показалось, предсказанием, я забыл его на много лет. И вот недавно только вспомнил. Вспомнил, что как-то незаметно прошел момент осуществления того подзабытого с годами предсказания. И газета, владельцем которой я стал не столько в силу стремления к этому, а, скорее, в силу сложившихся обстоятельств, стала для меня, для всего нашего коллектива, полем своей каждодневной борьбы за выживание. Стала маленьким участком нашего общего фронта преодоления беды, в которой оказалась вся страна.

Рассматривая эту замечательную фарфоровую работу, выполненную известным испанским скульптором Санисидро только в ему одному присущей манере, я захотел увидеть в этом сюжете осуществление добрых и старых надежд на то, что все у нас наладится, что газетчики будут почаще приносить людям хорошие новости, что закончится война, оживет экономика, издания наполнятся долгожданной рекламой, а у достойно зарабатывающих наших читателей появится возможность не делать выбор между газетой и лекарством, а спокойно покупать и то, и другое. Да и вообще быть здоровыми и счастливыми в богатой и мирной стране. Ведь все когда-нибудь проходит. Пройдет и это. И будет праздник на нашей общей украинской улице. И Украина навсегда покинет список беднейших государств мира. Господи, могли ли мы в самом страшном сне когда-нибудь представить себе нашу с вами могучую космическую державу в этом списке?..

Все будет хорошо. Нужно только твердо в это верить. И каждодневно делать то, что этому будет способствовать. Каждый на своем месте. Веря в победу и веря в свои силы. И благодаря Господа за каждый Божий день — испытаний и тревог, но в то же время планов и надежд. Которые обязательно сбудутся. Всем сегодняшним именинникам — добра и счастья. Всем нам — терпения и здоровья. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

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