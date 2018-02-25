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Шридеви

Звезда индийского кино Шридеви скоропостижно скончалась на свадьбе племянника (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

25.02.2018 9:28 822

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В субботу, 24 февраля, в Дубае скоропостижно скончалась популярная индийская актриса Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан). Об этом 25 февраля сообщил телеканал NDTV.

В Дубай звезда Болливуда прилетела на свадьбу племянника. Вечером 24 февраля у нее случился инфаркт.

Шридеви начала сниматься в кино еще ребенком. В 2017 году вышел фильм «Мама», который стал 300-м в ее полувековой карьере на экране.

В нашей стране Шридеви известна по фильмам «Артист» (1983 год), «Родной ребенок» (1987 год), «Мистер Индия» (1987 год), «Волшебный бриллиант (1986 год), «Мгновения любви (1991 год), «Мстительница» (1996 год).

Шридеви и Джитендра в фильме «Родной ребенок»

Шридеви была замужем за продюсером Бони Капуром. У нее остались две дочери.

Соболезнования по поводу смерти актрисы выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.

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